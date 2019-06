Bayer Blasorchester : Rhythmisch und heiter von Berlioz bis Miller

Das Bayer Blasorchester begeisterte beim Pfingstkonzert das Publikum im Erholungshaus.

Voll war der Erholungshaus-Saal gestern wieder zum traditionellen Pfingstkonzert des Bayer Blasorchesters. Aber zum Glück nicht so übervoll wie vor einigen Jahren, als für die Matinee noch freier Eintritt galt. Das Stammpublikum weiß längst, was es an diesem zweiten Feiertag erwarten kann: Musik, die in die Beine geht und ganz sicher gute Laune macht.