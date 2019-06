Gesundheitsnetz : „MoniKa“ soll chronisch Kranken helfen

Das Regionale Gesundheitsnetz Leverkusen und die AOK Rheinland/Hamburg kooperieren.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine Frau gleichen Namens, sondern um eine so genannte Monitoring- und Kommunikationsassistentin, kurz „MoniKa“. Der Mediziner – insgesamt 80 Haus- und Fachärzte beteiligten sich vor Ort -– entscheidet im Vorfeld, welche Patienten eine Unterstützung brauchen. Dann kann er die ausgebildete Pflegefachkraft, die MoniKa, über das Gesundheitsnetz anfordern und Aufgaben an diese delegieren.

Unter Nutzung einer elektrischen Patientenakte soll die MoniKa quasi als verlängerte Hand des behandelnden Arztes zum Patienten gehen, eventuelle Fragen beantworten, auf jeden Fall aber genau schauen, wie sie ihm bei seiner speziellen Erkrankung zur Seite stehen kann. Ziel ist, dass die MoniKa den Kranken durch intensive und individuelle Begleitung in seiner Selbstständigkeit und Therapie stärkt. Am Ende werden die Daten an den behandelnden Arzt übermittelt. Der wiederum bekommt einen schnellen Überblick über den Gesundheitszustand des Patienten, ohne dass dieser in die Praxis kommen muss.