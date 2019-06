Spiel gedreht : Mambasa Masudi köpft den FCL zum Klassenerhalt

Leverkusen Der FC Leverkusen bleibt nach dem 2:1-Erfolg nach Pausenrückstand gegen den SC West Köln sicher in der Bezirksliga. „Wir haben dieses Mal Ruhe bewahrt“, lobt Klubchef und Trainer Michael Kunz.

Denn bereits im ersten Abschnitt hatten die Leverkusener durch Velibor Colovic, Aristote Mambasa Masudi und Schams Scharifi sehr gute Gelegenheiten. Doch auch in diesem Spiel ließen die Fußballer vom Birkenberg die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen – wie schon so häufig in dieser Saison. In der 42. Minute folgte die kalte Dusche in Form des 0:1-Rückstands. In Unterzahl wirkten die Gastgeber einen Moment unsortiert und die Domstädter nutzten die Verunsicherung. „Wir haben diesmal aber unsere Ruhe bewahrt und den Stiefel heruntergespielt“, betonte Kunz, der nicht allzu lange auf den Ausgleichstreffer warten musste. In der 56. Minute erzielte Bosa das 1:1, nur neun Minuten später war Mambasa Masudi mit dem Siegtreffer per Kopfball zur Stelle. In der Schlussphase verteidigten die Leverkusener mit Mann und Maus und hielten dem Druck der Gäste stand.