Bei Nordrhein-Meisterschaft : Nachwuchs des TSV triumphiert in Gladbach

Leverkusen Bei den Nordrhein-Jugendmeisterschaften feiern die Athleten-Talente aus Leverkusen 16 erste Plätze.

Krieger gewann in der W15 über 100 Meter (12,43 Sekunden) und im Weitsprung (5,22 Meter). Schulz brillierte als W14-Siegerin im Hoch- (1,58 Meter) und Weitsprung (5,17). Zusammen mit Nele Frank und Cecile Feldgen, die sich in der W15 in 11,98 Sekunden über 80-Meter-Hürden Platz eins sicherte, erkämpften beide in der U16 in 49,53 Sekunden auch den Titel mit der 4x100-Meter-Staffel.