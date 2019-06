Neuer Torhüter für die „Pirates“ : Team des LTV nimmt Konturen an

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen hat in Linus Mathes einen neuen Schlussmann gefunden. Der 22-Jährige wechselt vom TSB Heilbronn-Horkheim an die Wupper und bildet künftig mit David Ferne das Torhütergespann.

Obmann Thorsten Brütsch wechselt im Juli nach fast zehn Jahren an der Wupper zurück zu den Bergischen Panthern, Physiotherapeut Ercan Celik kümmert sich künftig um den Longericher SC und Hallensprecher Dominique Ronde hat wohl auch sein letztes Heimspiel in offizieller Funktion gemacht. In den letzten beiden Partien der zurückliegenden Saison im Ostermann-Forum warben die Verantwortlichen der LTV-Handballer zudem aktiv um neue Ehrenamtler, damit der Spieltagsbetrieb weiterhin gewährleistet werden kann. Für Celik stehen bereits adäquate Nachfolger parat. Ob es einen Ersatz für Brütsch gibt, ist aber offen. Fest steht: In Leichlingen bleibt kein Stein auf dem anderen.