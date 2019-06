Fußball in der Region : SV Schlebusch verpflichtet zwei Stürmer

Leverkusen Joshua Hauschke und Marcel Wandinger spielen ab kommender Saison für den Fußball-Landesligisten, der am Sonntag beim FV Bonn-Endenich gefordert ist. In der Bezirksliga gastiert der FC Leverkusen derweil beim SV Frielingsdorf.

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich – SV Schlebusch. Die Fußballer des SV Schlebusch bekommen es im Saisonfinale noch einmal mit den besten Teams der Liga zu tun. Den Anfang macht am Sonntag (15.15 Uhr) die Partie beim Vierten in Bonn, danach stehen Spiele gegen den souveränen Spitzenreiter und künftigen Mittelrheinligisten FC Pesch sowie den Tabellenzweiten S.C. Fortuna Köln II auf dem Programm. Noch ist eine Endplatzierung zwischen dem dritten und siebten Rang für die aktuell fünftplatzierten Schlebuscher denkbar. „Wir wollen die Serie so gut wie eben möglich zu Ende bringen, doch uns erwarten schwere Spiele“, betont Müller. Er kann wieder auf Martin Schulz, Tim Breddemann und Jan-Eric Birken zurückgreifen.

Mit Blick auf die kommende Saison hat der SVS in dieser Woche zwei Zugänge präsentieren können. In Joshua Hauschke und Marcel Wandinger kehren zwei starke Offensivspieler zurück nach Leverkusen. Hauschke ging aus der SVS-Jugend hervor und schaffte den Sprung in die erste Mannschaft. Beim FC Herkenrath und beim FC Monheim sammelte der in Schlebusch wohnhafte Hauschke höherklassige Erfahrungen, unter anderem in der Mittelrheinliga. Der 27-jährige Wandinger spielte früher für den VfL Leverkusen und ging in Herkenrath gemeinsam mit Hauschke auf Torejagd. In der Mittelrheinliga brachte es der Angreifer bei 67 Einsätzen auf beeindruckende 33 Tore. In dieser Saison schnürte Wandinger für den Bezirksligisten SV Hohkeppel die Schuhe. „Das sind richtig tolle Neuzugänge, die uns viele Möglichkeiten eröffnen werden“, sagt Coach Müller.