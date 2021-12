Handball, 3. Liga : Das Aus des LTV hat eine lange Vorgeschichte

Szene aus besseren Zeiten: 2016 feierten die damals noch unter den Namen „Pirates“ spielenden Handballer des Leichlinger TV den Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft. Knapp zwei Jahre später setzte sich eine geradezu schicksalshafte Abwärtsspirale in Gang. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Analyse Leichlingen Geldnot, Insolvenz, Neustart, Corona, Flutkatastrophe, fehlende Perspektive – zwischen der Westdeutschen Meisterschaft und dem bevorstehenden Ende der Handball-Marke Leichlinger TV liegen etwa fünf Jahre, in denen viel passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker

Auch in Leichlingen stirbt die Hoffnung zuletzt. Doch eine realistische Chance scheinen die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV nicht mehr zu haben. Geschäftsführer Philipp Bracht verkündete kurz vor Weihnachten, dass die erste Mannschaft im kommenden Sommer nicht weiter gemeldet wird. Die Spielbetriebs-GmbH soll liquidiert werden, die Spieler sind auf der Suche nach neuen Vereinen. Selbst die treuesten von ihnen, wie etwa Kapitän David Ferne, haben offenbar den Glauben an ein „Weiter so“ verloren. In den vergangenen drei Jahren hielt den LTV vor allem Hoffnung am Leben. Wiederkehrende Versprechen von solideren Finanzen, mehr helfenden Händen, größerem Zusammenhalt blieben jedoch unerfüllt.

Der Niedergang des traditionsreichen Leichlinger Handballs begann im August 2018 mit der Trennung von Frank Lorenzet. Noch 2016 holte er den Titel des Westdeutschen Meisters an die Wupper. Gemeinsam mit Geldgeber Gerd Cremer machte Lorenzet aus wenig viel. Cremer gab große Summen, investierte in seiner Zeit als Gesellschafter mehr als eine Million Euro. Lorenzet regelte als Trainer, Manager und Geschäftsführer den kompletten Betrieb rund um die Mannschaft – ebenso streitbar wie erfolgreich. Er setzte auf routinierte Spieler, oft mit Profierfahrung. Sein Ende kurz vor dem Saisonauftakt sorgte für Ärger innerhalb der Gesellschafter, über die Gründe schweigen sich die Beteiligten bis heute aus.

Info So geht es nach der Winterpause weiter Spielplan Sonntag, 16. Januar, 15 Uhr in der Sporthalle am Schulberg in Burscheid. Gegner im Abstiegskampf der Gruppe D der Dritten Liga ist dann der TuS Volmetal

Aus der Not versuchten die verbliebenen Geldgeber eine Tugend zu machen. Der LTV sollte jünger und moderner werden, doch schon die Neubesetzung des Trainerpostens verlief seltsam. Für einige Tage trat der ehemalige Langenfelder Trainer Heino Kirchhoff als sportlicher Berater auf – und holte den ehemaligen LTV-Spieler Lars Hepp als naheliegende Lösung. Danach war Kirchhoff wieder verschwunden und Hepp der neue starke Mann.

Der sprach schnell von einem „Umdenken“ und verkündete der noch von Lorenzet zusammengestellten Mannschaft, dass bald deutlich jüngere und ambitioniertere Sportler in der Blütenstadt auflaufen würden. Um den Bruch mit der Ära Lorenzet zu vollenden, sanktionierte der A-Lizenz-Inhaber gar das Aussprechen des Namens seines Vorgängers im Training mit zehn Euro in die Mannschaftskasse. Trotz des Bruchs zwischen Team und Trainer sprang am Ende immerhin Rang neun in der 3. Liga heraus – so schlecht hatte Lorenzet nie abgeschlossen.

Ein Küsschen für den Handball: Torhüter David Ferne spielt seit 2018 für den Leichlinger TV. Foto: Miserius, Uwe (umi)

In der Folgesaison wurde die Spielzeit coronabedingt abgebrochen, Cremer zog sich als Mäzen zurück, die alte Spielbetriebs-GmbH ging pleite. Trotz der Neuausrichtung und zwischenzeitlich drei neuen Managern erwies sich der LTV als finanzielles Fass ohne Boden. Cremer wollte nicht mehr so viel Geld aufwenden wie einst, zwischenzeitlich drohte wegen ausbleibender Gehaltszahlungen sogar ein Spielerstreik. Das Virus war Auslöser der Insolvenz, die Ursachen waren aber grundsätzlicher Natur. Im Frühjahr 2020 lag die Hoffnung des LTV zum ersten Mal im Sterben.

Weil Handball in Leichlingen aber Tradition hat, gaben einige Engagierte nicht auf. Mit Hepp, diversen Spielern aus der Vorsaison und einem abermals veränderten Konzept sollte erneut alles anders und besser werden. Die Last auf verschiedene Schultern zu verteilen, erwies sich indes als Mammutaufgabe. Auch pandemiebedingt, aber nicht nur deswegen, blieben viele Visionen unerreichbar. Hepps Spieler waren plötzlich Abstiegskandidaten, ein tragfähiges Finanzierungsmodell war nicht in Sicht. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer, verbunden mit dem Umzug nach Burscheid, war zudem ein bitterer Schicksalsschlag. Am Ende gab Geschäftsführer Bracht das geplante Ende auch bekannt, weil sich mit Handball in Leichlingen schlichtweg zu wenig Geld verdienen lässt. Zuletzt musste wieder eine Finanzspritze aushelfen, diesmal in Form einer Erbschaft.

Die Erkenntnis war schmerzhaft, das Ende nun ist konsequent. Dass der LTV wegen der Überschwemmungen im Sommer seine Halle verlor, verlieh dem Überlebenskampf eine schicksalshafte Note. Nun verschwindet mit dem LTV wohl eine Handball-Marke von der Landkarte.