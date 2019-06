4:3 nach 0:3 : SSV Lützenkirchen dreht Spitzenspiel in der Kreisliga B

Rhein-Wupper Die Entscheidung im Aufstiegsrennen ist zwar schon vor Wochen gefallen, dennoch wollte der Meister aus Lützenkirchen das Spitzenspiel gegen Solingen unbedingt gewinnen – und schaffte dies auch dank einer fulminanten Aufholjagd.

1.Spvg. Solingen-Wald II – BV Bergisch Neukirchen II 4:4 (3:3). Ein verewandelter Foulelfmeter in der 89. Minute verhinderte den Sieg der Neukirchener Reserve-Fußballer am letzten Spieltag. In einer torreichen ersten Hälfte hatten zuvor Leon Brandenburg (22./39.) und Joscha Frese (23.) für die Gäste getroffen. Sven Weser brachte die „Zweite“ des BVBN eine Viertelstunde vor dem Ende erneut in Front, ehe die Gastgeber kurz vor Schluss das Remis sicherstellten.