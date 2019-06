Fußball-Kreisliga : SC Hitdorf untermauert Ambitionen

Rhein-Wupper Gegen Türk Genc gewinnt der Fußball-Kreisligist klar mit 8:3 und kann weiter auf die Vizemeisterschaft hoffen. Im Kreis Solingen kommt der BVBN im letzten Spiel unter die Räder, während der VfL Witzhelden einen Kantersieg feiert.

Fußball-Kreisliga A Solingen: BV Gräfrath – BV Bergisch Neukirchen 6:1 (4:0). Neukirchens Fußballer haben in ihrem letzten Saisonspiel eine empfindliche Niederlage einstecken müssen und waren im Verfolgerduell beim BV Gräfrath ohne Chance. „Wir haben verdient verloren. Die Solinger waren in vielen Situationen einfach schneller und aktiver“, sagte Trainer Michael Czok. Die Gäste verschliefen die erste Halbzeit komplett und lagen bereits nach 45 Minuten mit 0:4 zurück. „Wir haben leider im zweiten Abschnitt viele Chancen vergeben, darunter auch einen Handelfmeter. Von daher geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung. Wir freuen uns jetzt auf die Sommerpause“, berichtete Czok. Jonathan Engels erzielte drei Minuten vor dem Abpfiff den Ehrentreffer.