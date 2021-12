Handball, 3. Liga : LTV zeigt schwache Leistung und verliert

Leichlingen Die Drittliga-Handballer aus Leichlingen unterliegen bei der Reserve des VfL Gummersbach mit 24:36. Vor allem nach der Halbzeitpause enttäuscht das Team von Trainer Lars Hepp auf ganzer Linie.

Die Handballer des Leichlinger TV haben im Kampf gegen den Abstieg einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Lars Hepp in der Gruppe D der Dritten Liga mit 24:36 (14:16) beim VfL Gummersbach II. „Am Ende kam auch keine Gegenwehr mehr von unseren Jungs“, sagte Co-Trainer Achim Symannek.

Bis zur Pause hielt das Hepp-Team den Rückstand in Grenzen und bot der Reserve des Zweitliga-Tabellenführers durchaus Paroli. Nach der Halbzeit mussten die Gäste dann aber vier Gegentore ohne eigenen Treffer innerhalb von drei Minuten hinnehmen, in der Folge setzte sich Gummersbach immer weiter ab. „Das war die schlechteste Leistung, die wir in dieser Saison auf das Feld gebracht haben“, sagte Symannek mit Blick auf die zweiten 30 Minuten und betonte: „Wir hatten uns nach der Pause viel vorgenommen, die Mannschaft ist dann aber irgendwie an sich selbst zerbrochen.“ Viele einfache Ballverluste hätten das Tempospiel der Hausherren begünstigt. Am Ende stand die achte Niederlage im 13. Saisonspiel. Der Co-Trainer blickt in die Zukunft und sagt: „Nächstes Spiel, nächste Chance.“