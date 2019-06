Fußball in der Region : Abstiegssorgen des FC Leverkusen werden größer

Goran Antelj (am Ball) brachte den FCL zwar in Führung, konnte das anschließende Debakel aber auch nicht verhindern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Bezirksligist aus Leverkusen geht beim direkten Konkurrenten in Frielingsdorf unter und muss zwei Spieltage vor dem Saisonende mehr denn je zittern.

Fußball-Bezirksliga: SV Frielingsdorf – FC Leverkusen 6:1 (2:1). Dem FC Leverkusen droht die Saison komplett zu entgleiten. Am Sonntagnachmittag unterlag die Mannschaft vom Birkenberg auch beim direkten Konkurrenten SV Frielingsdorf deutlich und steckt damit zwei Spieltage vor dem Saisonende in akuter Abstiegsnot. „Es ist nur schwer in Worte zu fassen, was sich in Frielingsdorf abgespielt hat. Der Gegner wollte den Sieg einfach mehr und bei uns lief wieder einmal nicht viel zusammen“, berichtete Klubchef und Trainer Michael Kunz.