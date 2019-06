Bayer-Nachwuchs verpasst Halbfinale : U17 von Bayer 04 gewinnt und steht trotzdem als Verlierer da

Leverkusen Der Nachwuchs von Bayer 04 hat sein letztes Saisonspiel gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen. Am Ende fehlte dem Team jedoch ein Tor, um sich für das Halbfinale um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft zu qualifizieren.

Viel vorzuwerfen hatte sich der Nachwuchs von Bayer 04 nicht. Die von Jan Hoepner und Patrick Weiser trainierte U17 kämpfte, erzielte Tore und ging als verdienter Sieger aus dem Derby hervor. Am Ende jubelten dennoch die Gäste des 1. FC Köln. In der B-Junioren-Bundesliga-West schlugen die Talente des Werksklubs die der Domstädter am letzten Spieltag mit 2:0 (0:0). Um den Kontrahenten aus Köln noch vom zweiten Platz zu stoßen und in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen, hätte Bayer 04 einen Sieg mit drei Toren Differenz benötigt.