Mit Bauermann, Reintjes und Co. : Basketball-Meister der 90er Jahre feiern Wiedersehen in Leverkusen

Leverkusens Basketball-Erfolgsduo der 90er Jahre: Coach Dirk Bauermann und Manager Otto Reintjes (v.l.). Foto: Siegfried Grass

Leverkusen Spieler, Trainer und Verantwortliche der erfolgreichsten Leverkusener Basketball-Jahre trafen sich in der Stadt, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

Im Jahr 1968 stiegen Leverkusens Basketballer in die Bundesliga auf, 2008 gaben die Korbjäger ihre Lizenz für die höchste Spielklasse wieder ab. In diesen 40 Jahren avancierten die „Riesen vom Rhein“ mit 14 deutschen Meistertiteln zum immer noch amtierenden Rekordmeister. Die 90er Jahre waren dabei die erfolgreichsten: Sieben Meistertitel in Folge plus vier Pokaltitel sammelten die Leverkusener Korbjäger. Die Spieler Henning Harnisch, Michael Koch, Christian Welp und die Amerikaner Clinton Wheeler und Kannard Johnson bildeten die wohl beste erste Fünf, die der Klub je hatte. Schön war die Zeit. Weil das jetzt 30 Jahre zurückliegt, war das für die Akteure ein Anlass, ein fröhliches Wiedersehen zu feiern. An alter Wirkungsstätte trafen sich die Basketballer für drei Tage, erzählten von den weiteren Lebenswegen und schnürten zum Teil sogar selbst noch einmal die Basketballschuhe.

Trainer der Erfolgsmannschaft war Dirk Bauermann (inzwischen 61 Jahre), der zusammen mit Manager Otto Reintjes (69) das organisatorische Gerüst für dieses Team bildete, zu dem natürlich auch noch viele andere Spieler gehörten. Neben Koch und Harnisch waren gekommen: Hansi Gnad, Denis Wucherer, Moritz Kleine-Brockhoff, Heimo Förster, Thomas Deuster, Detlef Musch, Gunther Behnke, Achim Kuczmann, Christoph Körner, Björn Giesek, Stephan Baeck – und auch Co-Trainer „Speedy“ Anton. Hinzu kamen viele Freunde, Betreuer und Helfer aus jener Zeit.

Viele von ihnen sind dem Basketball bis heute verbunden. Bauermann war einige Jahre Bundestrainer. Seine Stationen als Vereinstrainer lauteten Ostende, Patras (Griechenland), Hagen, Bamberg, München, Würzburg, Wolgograd, Izmir (Türkei) und Sichuan (China). Zudem war er als Nationaltrainer in Polen und im Iran tätig. Auch Koch wurde nach sieben aktiven Jahren in Griechenland Trainer: in Rhöndorf, Bonn, Bayreuth und zuletzt auf Zypern. Denis Wucherer war Bundestrainer der U-20-Nationalmannschaft, Bauermanns Assistent in München, Chef-Coach in Gießen und Köln und hat gerade mit Würzburg die Play-offs verpasst. „Sonst hätte ich heute nicht hier sein können“, sagte er.