Degenfechten : Lara Goldmann holt Bronze bei Jugend-DM

Leverkusen Große Freude beim Nachwuchs des TSV Bayer 04: Bei den in Leverkusen ausgetragenen Deutschen A-Jugendmeisterschaften im Degenfechten stellte der gastgebende Verein in Lara Goldmann die Bronzemedaillengewinnerin.

Die Leverkusenerin war erst im Halbfinale an der späteren Deutschen Meisterin Lina Zerrweck aus Tauberbischofsheim gescheitert. Der Herren-Nachwuchs sicherte sich zudem in der Teamwertung den ersten Platz. Im Finale gegen Reutlingen brachte Schlussfechter Ian Kolditz einen Ein-Punkt-Vorsprung geschickt ins Ziel. Leverkusens Trainer Michel Colling sagte nach den Erfolgen bei der DM: „Lara war im Einzel wieder stark und hat eine solide Saison bestritten. Die Jungs haben im Einzel nicht so gut gefochten, waren dafür in der Mannschaft umso stärker.”