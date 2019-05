Kaum Zugänge bekannt : LTV hält sich bei der Kaderplanung bedeckt

Leichlingen Der frühere Westdeutsche Meister und aktuelle Handball-Drittligist aus Leichlingen zeigt sich bei der Bekanntgabe von Zugängen zögerlich.

Thorben Richartz, Fabian Graef, Alexander Senden, Maurice Meurer und Timo Blum heißen die fünf Neuen, die der Verein teilweise schon im Winter präsentierte. Allerdings steht bei Graef eine offizielle Bestätigung des Vereins noch aus. Weitere Spieler, so versicherte Manager Niklas Frielingsdorf vor rund sieben Wochen, seien bereits fix verpflichtet und hätten in Leichlingen unterschrieben. Warum der frühere Westdeutsche Meister bis heute mit der Verkündung der Namen zögert, bleibt fraglich.

Seit dem letzten Spieltag ist in der öffentlichen Kommunikation des Klubs, der sich in diesem Punkt professioneller aufstellen wollte, nichts geschehen – sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Internetseite der Handball-Abteilung. Die Verwunderung über diese Situation ist so groß, dass selbst Spieler des neuen Kaders allmählich nervös werden und einen Plan B zumindest in Erwägung ziehen und Alternativen ausloten.