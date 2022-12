Skaterhockey-Bundesliga Adler holen sich den ersten Matchball

Wenn die Eagles im Rückspiel am Samstagabend an der Hugo-Eckener-Straße in Bocklemünd jedoch so auftrumpfen wie im ersten Drittel des Hinspiels, könnte es schon da klappen mit DM-Titel Nummer fünf. Denn in diesen 20 Minuten zerlegten sie ihren Kontrahenten nach allen Regeln der Kunst. Nach dem von Tim-Niklas Wolff und Jan Wrede in der siebten Minute geschürten Doppelpack zum 2:0, ergänzt von Tim Dohmens Treffer zum 3:0 (12.), schien die Angelegenheit früh erledigt.