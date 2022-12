Bayer-Coach Alonso „Wirtz ist ein großartiger Winterzugang“

Am 12. März 2020 trat die Werkself im Achtelfinale der Europa League bei den Glasgow Rangers an – ein Duell unter besonderen Vorzeichen. Es war das letzte Spiel vor Zuschauern in einem Wettbewerb der Uefa, ehe wegen der Corona-Pandemie Lockdowns beschlossen und Fans vorläufig aus den Stadien vertrieben wurden. Während auf dem Kontinent bereits Geisterspiele an- und viele Partien komplett abgesagt waren, kamen knapp 50.000 Zuschauer für einen vorerst letzten Fußballrausch ins Ibrox-Stadion. Bayer gewann dank der Tore von Kai Havertz, Charles Aránguiz und Leon Bailey mit 3:1, damals hieß der Trainer noch Peter Bosz. Es klingt wie ein Spiel aus einer anderen Zeit, doch es ist noch nicht einmal drei Jahre her.