„Herber Verlust“ : Leistungsträgerinnen fehlen dem RTHC im Endspurt

Leverkusen In der Hockey-Regionalliga muss das Team von Trainer Volker Fried im Aufstiegsrennen auf Kapitänin Dana Wagner und Stürmerin Anne Rings verzichten. Beide fallen wegen Knieverletzungen aus.

Die Hockeyspielerinnen des RTHC müssen im Rennen um den Aufstieg in die 2. Feldhockey-Bundesliga auf Kapitänin Dana Wagner und Mittelstürmerin Anne Rings verzichten. Beide fallen wegen Knieproblemen sowohl für das Duell mit SW Köln am Sonntag (17 Uhr) als auch für den Rest der Saison aus.

Die Oberliga-Herren des RTHC treffen derweil am Sonntag (14.30 Uhr) auf die Reserve des Düsseldorfer HC. Nach dem überzeugenden 4:2-Erfolg zuletzt in Bergisch Gladbach kann das von Jacqueline Knöller trainierte Team mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gegen den Vorletzten gehen.