In der Halle des Reitverein Eversael Nachwuchs steht beim Nikolausturnier in Budberg im Fokus

Den Dressurwettbewerb gewann Annika Meer vom gastgebenden Verein mit Dunja ter Meer und einer Wertnote von 8,2. Im Dressurreiterwettbewerb war Lena Marie Cyrus mit Dutch Sandro Star (WN 7,2) als Vierte beste Eversaeler Reiterin. Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp landete Johanna Katharina Barten mit Mona Lisa ebenfalls auf Platz vier (WN 7,2). Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab kam Emma Barten mit Mona Lisa auf Rang zwei (WN 7,6). Ein besonderes Geschenk machte Richter Markus de Reuver den Jüngsten. In der Führzügelklasse belohnte er alle 13 Kinder mit Rang eins. Das sorgte für strahlende Kinderaugen. Auch im Springen gab‘s Erfolge zu verbuchen. Im Stilspringwettbewerb reihte sich Lotta Hecker mit Can Dance auf Rang drei ein (WN 7,4). Im Standard-Springwettbewerb auf Zeit wurde Annika Meer mit ihrer Stute Cassandra ter Meer Dritte. Beim Jump and Run lagen Lotta Hecker auf Can Dance und Anna-Lena Wolters als Läuferin ganz vorne.