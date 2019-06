4:0 gegen Köln : Hockeyspielerinnnen des RTHC bleiben an der Spitze

Leverkusen In der Feldhockey-Regionalliga hat das Team aus Leverkusen die Tabellenführung mit einem 4:0-Sieg gegen SW Köln verteidigt. Auch die Herren waren erfolgreich und schlugen die Reserve des Düsseldorfer HC verdient mit 3:1 in der Oberliga.

Mit einem 0:0 hatte sich der RTHC in der Vorwoche begnügen müssen, wodurch ETUF Essen im Kampf um den ersten Platz in der Regionalliga Boden gutgemacht hatte. Dieses Mal hielten die Hockeyspielerinnen ihren direkten Konkurrenten auf Abstand. Das Team gewann deutlich mit 4:0 gegen Schwarz-Weiß Köln und bleibt damit Tabellenführer. Die Männer kamen beim 3:1 in der Oberliga gegen die Reserve des Düsseldorfer HC zu ihrem zweiten Erfolg in Serie.