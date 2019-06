Fußball in der Region : Beim FCL kommt’s auf die Einstellung an

Rhein-Wupper Die Amateurfußballer aus der Region befinden sich auf der Zielgeraden der Saison. In der Bezirkskliga geht es für den FC Leverkusen noch um den Ligaverbleib und auch die Kreisliga-Reserve aus Schlebusch ist noch nicht sicher gerettet.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – FC Pesch. Im letzten Heimspiel der Saison muss der SVS noch einmal Schwerstarbeit leisten. Am Pfingstmontag (15.15 Uhr) empfängt der Fünfte den souveränen Spitzenreiter und künftigen Mittelrheinligisten FC Pesch. „Wir wissen, dass es eine richtig schwere Aufgabe wird. Doch die Mannschaft ist gewillt, an ihre Grenzen zu gehen und die Punkte zu behalten“, sagt Co-Trainer Kristian Fischer. Um Platz fünf zu verteidigen, benötigt der SVS wohl noch Punkte, denn die Verfolger FC Viktoria Köln II und VfL Rheinbach sitzen den Schlebuschern im Nacken. Luka Prica, Christopher Hinzmann und Ramon Weistroffer werden ein letztes Mal für die Schwarz-Gelben spielen, ehe sie ihre Karrieren beenden. „Auch aus diesem Grund wäre ein Erfolg eine tolle Sache.“ Torhüter Christoph Geschonneck fällt aus, Marco Mandrella ist angeschlagen.

Kreisliga A Köln: TuS Stammheim – Bergfried Leverkusen 1:3 (1:0). In der vorgezogenen Partie beim bereits abgestiegenen Schlusslicht von Trainer Sergio Paradiso tat sich Bergfried schwer, fuhr aber letztlich verdient den dritten Sieg in Serie ein. Routinier Daniel Wefers hütete für die festgespielten und verhinderten Kollegen das Tor und hatte bei einem Lattenschuss der Hausherren Glück (10.). Beim Gegentor (17.) waren die Leverkusener unaufmerksam und mussten noch vor der Pause Kapitän Daniel Hillebrands (30.) ersetzen. Mit Wiederanpfiff steigerten sich die Gäste dann. Kevin Sivakumar unterstrich seine starke Form und drehte die Partie mit zwei Toreen (67./73.). Nach einer Roten Karte für einen Stammheimer wegen groben Foulspiels (79.) taten sich Räume auf und Sascha Künzel besorgte mit seinem 27. Saisontor den Endstand (83.).

Fußball in der Region : SVS will die Wende schaffen, Kunz bleibt Trainer des FCL

SV Schlebusch II – SC Rondorf. Mit einem „Dreier“ will die Reserve des SVS den Klassenerhalt endgültig perfekt machen – auch, wenn der bei fünf Punkten und eben so vielen Plätzen Vorsprung nur noch theoretisch in Gefahr ist. „Wir müssen aber weniger Fehler machen“, sagt Trainer Marco Treubmann. Der Gegner am Montag (13 Uhr, Im Bühl) benötigt bei drei Zählern Rückstand auf den SVS II ebenfalls noch Punkte.