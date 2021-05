Einsatz am Obi-Baumarkt in Wermelskirchen : „Christoph“ bringt Patient nach Köln

Wermelskirchen Bundesweit der 1.111.111. Einsatz der ADAC-Luftrettung führte Hubschrauber nach Wermelskirchen. Eine männliche Person war vom Regal gestürzt und wurde schwerverletzt in eine Kölner Spezialklinik gefolgen.

Wenn der Rettungshubschrauber einschwebt, ist das selten ein gutes Zeichen: Entweder wird der Notarzt eingeflogen, oder eine so schwer verletzte Person muss in eine Spezialklinik geflogen werden. So auch am vergangenen Donnerstag: Da landete die Crew des am Kölner Flughafen stationierten ADAC-Rettungshubschraubers „Christoph Rheinland“ gegen 18.13 Uhr am Biberweg. Im Obi-Baumarkt litt ein Mann nach einem Sturz von einem Regal aus 1,5 Meter Höhe an einem Schädel-Hirn-Trauma und einem Wirbelsäulen-Trauma. Nach der Versorgung des Schwerverletzten vor Ort flogen ihn die Luftretter in die Spezialklinik nach Köln-Merheim.