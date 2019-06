Schloss Morsbroich : Landpartie feiert gelungene Premiere

Vier Tage lang war Schloss Morsbroich Eldorado für Hobbygärtner und Genießer. Das Konzept von Veranstalter und Museumsverein ging auf.

140 Aussteller lockten am Pfingstwochenende die Besucher in großer Zahl in das Schloss und den dazugehörigen Garten. „Weil die Landpartie in Schloss Morsbroich zum ersten Mal stattfindet, konnten wir viele neue Aussteller berücksichtigen“, sagte Veranstalterin Lydia Müller. Bei der Auswahl seien vor allem die gute Präsentation jedes einzelnen Händlers, eine Vielzahl an Unikaten und eine abwechslungsreiche Vielfalt unter den Anbietern wichtig gewesen. „Es sollte Dinge geben, die man so nicht oder selten in den Läden sieht. Außerdem haben wir Aussteller aus der Region besonders berücksichtigt, zum Beispiel beim Schmuck, den wir sonst nicht auf dem Markt hätten“, betonte Müller.