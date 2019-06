Schützenfest in Bürrig : Schützenvögel mit kurzer Lebensdauer

Schützenfest in Bürrig

Aus Fichtenholz stellt Toni Schmitz von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bürrig-Küppersteg den Königsvogel her. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Toni Schmitz stellt die Holzvögel her, die beim Kampf um Königs- und Prinzenwürde abgeschossen werden. Wie jetzt am Wochenende.

„Die schönste Zielscheibe ist natürlich der selbstgeschnitzte Adler. Aber ich denke nicht darüber nach, dass meine Arbeit innerhalb von einigen Stunden zunichte gemacht wird“, sagte der 57-jährige Inhaber eines gleichnamigen Bestattungsinstitutes in Bürrig, der dem Verein schon seit seinem 14. Lebensjahr angehört. Im Laufe der Jahre hat er mindestens 150 Holzvögel angefertigt. Für das Schützenfest baut er jeweils insgesamt drei große Vögel – darunter den Königsvogel – und einen etwas Kleineren für den Kinderprinzen.

Losglück Jede Bruderschaft hat ihr eigenes System, wie die Schützen ermittelt werden, die auf den Königsvogel zielen dürfen. In Bürrig wird ausgelost. Das heißt, wer als nächster an der Reihe ist, entscheidet das Glück.

Zunächst sägt er ein Stück Fichten-Weichholz aus einem Brett, legt eine Schablone auf und schneidet an ihr entlang einen 35 Zentimeter hohen, neun Zentimeter breiten und 40 Millimeter dicken Korpus. Dazu kommen zwei Flügel, die er mit der Bandsäge aus dünnem Sperrholz abteilt. Das Ganze wird zusammengeleimt, ehe dem Königsvogel abschließend noch das symbolische Krönchen aufgesetzt wird. Ganz zum Schluss wird das Tier weiß und mit einem Schuss Gold angestrichen.

Bei seinen Arbeiten hält sich Schmitz grundsätzlich an die Vorgaben des Schießstandsachverständigen. „Seit einigen Jahren dürfen wir nur noch auf dünne Vögel schießen, damit die Kugeln ins Holz dringen und nicht zurückkommen können“, sagt Schmitz.

Das war zuletzt 2017 so, als er selber Kaiser wurde. Denn natürlich beteiligt er sich als Vogelbauer auch an der Auseinandersetzung. Vorteile dadurch hat er nicht. „Irgendwann weißt Du nicht mehr, wie du den Vogel gebaut hast“, räumt er ein. Grundsätzlich sei es immer besser, so Schmitz, „wenn der Vogel eine Weile hält, damit Spannung beim Schießen und beim langsamen Fallen aufkommt.“