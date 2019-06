Quettingen : Eine Schule verabschiedet sich aus der Stadt

Die Schule Neukronenberg wird mit Ablauf des Schuljahrs geschlossen. Am Freitag ist die offizielle Verabschiedung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

(cebu) „Tschüss, die Neukronenberger sind dann mal weg ... Unter diesem Motto verabschiedet sich die Städtische Gemeinschaftshauptschule Neukronenberger Straße mit einer kleinen Feier am Freitag, 14. Juni, um 14 Uhr.

Mehr als 40 Jahre hat es in Leverkusen-Quettingen die Städtische Gemeinschaftshauptschule Neukronenberger Straße gegeben, heißt es in dem offiziellen Abschiedsschreiben der Schule. Zur Zeit besuchen noch 75 Schüler die Schule, davon 20 die Internationale Klasse und 55 die Stufe 10. Diese 55 Schüler werden das laufende Schuljahr voraussichtlich mit dem Hauptschulabschluss oder dem Mittleren Schulabschluss beenden. Gerade diese letzte Stufe hat den Auflösungsprozess seit ihrer Einschulung in Klasse 5 miterlebt.