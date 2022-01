Ehrungen, Jobs und Familienleben : Das neue Leben des Dirk Nowitzki

Dallas Seit April 2019 ist der Würzburger in Rente. Langweilig wird ihm nicht – er berät sein altes Team, springt als TV-Kommentator ein und wird immer wieder geehrt. Vor allem aber genießt er sein Privatleben.

In Würzburg bleiben sie fränkisch stur: Eine Straße oder einen Platz werde man erst nach dessen Tod nach Nowitzki benennen, heißt es aus dem Stadtrat. So sei es Sitte und dabei bleibe es. In seiner Wahlheimat Dallas hingegen ist nicht nur die Straße an der Basketball-Arena nach Nowitzki benannt. Eine passende Bronzestatue wird derzeit gegossen. Ihre baldige Enthüllung wird der letzte Akt der Verwandlung Dirk Nowitzkis in den ehemaligen Sportler, die lebende Legende. Der vorletzte trug sich in der Nacht auf Donnerstag zu: Mit Feuerwerk und Konfetti wurde ein stilisiertes Trikot feierlich unter die Hallendecke gezogen als Zeichen dafür, dass Nowitzkis Rückennummer 41 bei seinem Team nie wieder vergeben wird. 41 Mitglieder des örtlichen Sinfonieorchesters spielten dazu, Nowitzki schwankte zwischen Witzchen, Schluchzen und Liebeserklärungen an seine Frau Jessica und ihre gemeinsamen Kinder Malaika, Max und Morris.