FLK-Chef Uwe Krause in der Kritik : Aufstand gegen den Präsidenten

Leverkusen Im Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) rumort es: Nach 16 Jahren soll Uwe Krause abgewählt werden. Der wehrt sich gegen die Kritik von Vereinspräsidenten. Unklar ist, ob er nochmal kandidiert.

Aufstand der Leverkusener Narren. „15 Karnevalsgesellschaften gegen den Festausschuss-Präsidenten Uwe Krause“ könnte der Titel lauten. Krause soll nach 16 Jahren an der Spitze des Festausschusses Leverkusener Karneval (FLK) durch Thomas Lingenauber (Präsident Stadtgarde Opladen) abgelöst werden. Die Überraschung wird auf der FLK-Versammlung (wahrscheinlich Mitte Juli) festgezurrt, sagen Insider. Dem FLK gehören 20 Gesellschaften an.

Die Vorgespräche für die Änderungen laufen in „geheimen“ Runden seit etwa einem Jahr. Die Präsidenten Stefan Hebbel (Neustadtfunken Opladen) und Peter Rösgen (Komitee Opladener Karneval) haben Krause vor zwei Wochen in einem persönlichen Gespräch über die Pläne informiert. Dazu zählen auch Personalwechsel im FLK-Vorstand und die Modernisierung des lokalen Narrentums.

Veranstaltungen Dazu gehört etwa die Suche nach einem Prinzen Karneval, die Ausrichtung der Prinzenvorstellung am 11.11., die Veranstaltung zur Proklamation des Prinzen. Der Festauschuss übernimmt ebenso die Organisation, Finanzierung und Durchführung der beiden großen Karnevalszüge in Wiesdorf (Sonntag) und Opladen (Montag). Die Vorbereitung und Umsetzung des Rathaussturmes an Weiberfastnacht gehört dazu, ebenso wie die Stadt-Schlüsselrückgabe und die Preisverleihung der besten Teilnehmer der beiden großen Karnevalszüge durch den Oberbürgermeister.

„Das alles ist eine absolute Hinterfotzigkeit“, bezeichnet Krause am Sonntag die Vorgänge. Er hätte es fair gefunden, einfach auf der Mitgliederversammlung unter mehreren Kandidaten zu wählen. Das sei demokratisch. Krause will kämpfen, sich nicht einfach abservieren lassen. Für ihn steht aber nicht fest, ob er nochmals kandidiert. Erst soll schnell der FLK-Vorstand tagen.

Die zweijährige Wahlzeit als FLK-Präsident läuft für Krause (56) jetzt aus. Der EVL-Mitarbeiter war schon als Zehnjähriger jeck, gehörte den Lappenclowns der Karnevalsfreunde Manfort an. 1997 zog er als Prinz Uwe I. durch die Säle, engagierte sich als Prinzenführer und rückte 2004 für den legendären Präsidenten Willi Hentges an die FLK-Spitze. Danach folgte Wiederwahl auf Wiederwahl.

„Diesmal wird sich im Festausschuss tatsächlich was ändern“, versichern Vorstandspitzen der Gesellschaften am Wochenende, wissend, dass solche Vorhaben seit 2004 mehrfach gescheitert sind. Während Präsidentschaftskandidat Lingenauber (55) zu den Schwierigkeiten der Karnevalisten in Corona-Zeiten viel erzählt, verstummt er zum Krause-Thema: „Kein Kommentar“, sagt der Prinz von 2003/2004. Ein anfangs heiß gehandelter anderer Kandidat hatte schnell abgewunken, die Krause-Nachfolge anzutreten: Rainer Martins, Präsident der Altstadtfunken Opladen. Nach 18 Jahren an der Spitze der ältesten Leverkusener Karnevalsgesellschaft und vielen Ämtern zuvor wolle er kürzer treten, meint Martins.