Betrüger kamen mit einem Sportwagen : Falsche Zivilbeamte halten Auto im Kreuz Leverkusen an

Leverkusen Telefonanrufe von falschen Polizisten – ein altbekannter, wenn auch offenbar immer noch lukrativer Trick. Betrüger habe sich nun etwas Neues einfallen lassen. Am Donnerstagabend stoppten sie auf der A 3 als falsche Polizisten einen Wagen.

„Gegenüber den rumänischen Insassen (20, 52) eines VW Crafter haben sie sich als zivile Polizisten ausgegeben. Die von den Geschädigten als mutmaßliche ,Araber’ beschriebenen Männer flüchteten in ihrem hellblauen Mercedes Coupe vom Tatort am Kreuz Leverkusen auf die A 1 Richtung Saarbrücken“, meldet die Polizei. Und geht ins Detail: Gegen 18.45 Uhr kamen die späteren Betrugsopfer aus Richtung Düsseldorf am Kreuz an. Kurz vor der Tangente auf die A 1 brachten die Betrüger den Transporter zum Anhalten auf dem Standstreifen. Dort zückten die OP-Masken tragenden Männer offenbar falsche Polizeiausweise und behaupteten, „die Barschaft“ der Kontrollierten auf Falschgeld überprüfen zu müssen. Das berichteten die Opfer später der echten Polizei.