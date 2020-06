77-jährig gestorben : Abschied von Kultwirt „Heppes“

Leverkusen Viele Jahre betrieb Herbert Vahldiek das „Cotta Nova“. Nun ist er 77-jährig gestorben. Der kultigste Wirt Opladens, der die Nachtstunden, Schlager und Jazz so liebte, hinterlässt eine Lücke.

Die Gerüchteküche brodelte. Viele Leverkusener rätselten, ob es wohl stimmt, dass „Heppes“, der kultigste Opladener Wirt, wirklich tot sei. Bis sein Kollege und Mitarbeiter Michael Schmidt bestätigte: „Ja, am Dienstag ist er nach schwerer Krankheit im Remigius-Krankenhaus gestorben.“ Herbert Vahldiek, so sein bürgerlicher Name, wurde 77 Jahre.