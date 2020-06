Outdoor-Training für Drittliga-Aufsteiger : TuS 82 Opladen sehnt sich nach der Halle

Auf der Sportanlage am Birkenberg, auf der früher auch Feldhandball gespielt wurde, sind die Drittliga-Handballer des TuS 82 Opladen in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Zugänge Fynn Johannmeyer, Leonard Bachler, Philipp Krefting, Max Adams und Nils Thorben Schmidt (v.l.) laufen vorneweg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Trainerstab des TuS 82 Opladen um Chefcoach Fabrice Voigt profitiert in diesen Tagen von hochmotivierten Handballern, obwohl noch gar kein Ball im Spiel ist. Eine baldige Rückkehr in die heimische Bielerthalle sehnen aber sowohl Trainer als auch Spieler herbei.

Bei vielen Handballvereinen ruht der Trainingsbetrieb weiter, bei manchen läuft er zumindest nur zaghaft wieder an. Die Spieler von Drittliga-Aufsteiger TuS 82 Opladen aber haben fast gar keine Corona-Pause eingelegt. „Das muss man wirklich sagen“, holt Trainer Fabrice Voigt aus. „Die Jungs sind heiß wie Frittenfett. Und uns ist es bisher gelungen, immer wieder neue Impulse zu setzen.“ Dennoch wird die Sehnsucht nach der Halle und dem Ball immer stärker.

Dass die Motivation bei den Opladenern besonders hoch ist, ist keine Überraschung. Die Mannschaft hat eine überragende Saison in der Regionalliga-Nordrhein absolviert und freut sich auf die große Herausforderung in der Dritten Liga. In Tim Schröder, Philipp Krefting, Leonard Bachler, Max Adams, Fynn Johannmeyer, Oliver Dasburg und Torhüter Nils Thorben Schmidt hat der TuS 82 sieben Zugänge zu integrieren. Kaan Taymaz und Arne Fuchs sind die einzigen echten Abgänge. Florian Klein, der die vorige Spielzeit mit einem Kreuzbandriss verpasst hat, wird kürzertreten.