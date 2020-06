Kommunalwahl : Grüne setzen bei Ratswahl auf bewährte Kräfte

Leverkusen Das Bewerbertableau des Vorstands kam bei der Wahlversammlung durch: Arnold, Baake und Wölver auf vorderen Plätzen. Doch gab es auch Kritik an der Aufstellung. OB-Kandidat Baake verteilte Seitenhiebe gegen OP Plus.

Stefan Baake, der Oberbürgermeisterkandidat, sicherte sich von 35 Delegierten 29 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Zuvor hatte Baake (bei einer Redezeit von drei Minuten) das Konjunkturpaket der Bundesregierung als „Trostpflaster-Politik“ bewertet. So müssten sich Eltern angesichts der 300 Euro Sonderzahlung (die auch noch versteuert werden müssen) „veräppelt“ vorkommen. Im übrigen sei er gespannt, was von der Mehrwertsteuer-Senkung beim Verbraucher ankommen werde. Massiv kritisierte Baake die Leverkusener Politiker von Opladen Plus. Die Stadtteilpartei unterstützt bei der Kommunalwahl offiziell Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD). Dafür habe er die Einrichtung eines Bürgerbüros in Opladen zugesagt, monierte Baake. Damit habe sich OP Plus, die eher eine „Autopartei“ sei, „erstaunlich billig“ einkaufen lassen. Auf der Grünen-Reserveliste stehen außerdem:

Platz 3: Bettina Miserius (31 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen)

Platz 4: Gerd Wölwer (26 Ja, 5 Nein, 3 Enthaltungen)

Platz 5: Claudia Wiese (28 Ja, 3 Nein, 4 Enthaltungen)

Platz 6: Dirk Danlowski (24 Ja, 5 Nein, 5 Enthaltungen)

Platz 7: Zöhre Demirci (23 Ja, 6 Nein, 6 Enthaltungen)

Platz 8: Christoph Kühl (28 Ja, 4 Nein, 3 Enthaltungen)

Platz 9: Andreas Bokeloh (29 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen)

Platz 10: David Dettinger (32 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung).