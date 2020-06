Neue Angebote : Natur-Gut öffnet digitale Wege

Leverkusen Corona hat das Bildungszentrum in akute Finanznot gebracht. Durch neue digitale Angebote sollen zusätzliche Zugänge für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. Oberbürgermeister Richrath verspricht Entlastung.

Das Natur-Gut Ophoven an der Talstraße in Opladen genießt Vorbildcharakter für ganz Deutschland. Diesen Ruf stellen Einrichtungsleiter Hans-Martin Kochanek und die Vorsitzende des Fördervereins, Marianne Ackermann, nun erneut unter Beweis. Denn die letzten Wochen der Corona-Krise hat das Team mit seinen Helfern intensiv genutzt, um die Angebote ab sofort um digitale Elemente zu erweitern und neue, kontaktlose Bildungsangebote zu entwickeln. Kochanek versprach: „In Zukunft können wir Natur draußen und drinnen miteinander verknüpfen, ohne das Kerngeschäft zu verlassen.“ Und ergänzte: „Das Natur-Gut bleibt weiter, was es bisher war, nämlich unglaublich flexibel.“