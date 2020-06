Junges Theater Leverkusen : Reifröcke aus Zollstöcken als Abstandshalter

Corona-Abstandshalter auf künstlerische Art: Hannah-Lena Thomé und Lisa Birnkott haben den Reif-Zollstockrock erfunden, der die empfohlenen Abstandsmaße zum Nächsten ganz wunderbar einhält. Annika Scharper präsentiert das Modell Ballonwolke. Foto: Petra Clemens

Opladem Die Abstandsregelung macht es dem Jungen Theater Leverkusen in seinen Räumen schwer, Stücke mit mehr als einer Person aufzuführen. Die Kreativen haben sich aber etwas anderes einfallen lassen, um auf sich und die Abstandsregeln aufmerksam zu machen: eine Mini-Kostümparade in der Opladener Innenstadt.

Von Monika Klein

Seit dem 30. Mai dürfen die Theater wieder öffnen. Beim Jungen Theater Leverkusen ist die Freude über die weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen allerdings verhalten. Die vorgeschriebenen Abstandsregeln würden maximal zwei Personen auf der Bühne und sechs bis acht im Zuschauerraum erlauben. „Da sind Veranstaltungen für uns wenig sinnvoll“, sagt Petra Clemens, die mit Claudia Sowa für die künstlerische Leitung von Theater und Ausbildungsstätte verantwortlich zeichnet.

„Abstand“ heißt das Problem, das auf nicht absehbare Zeit alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens bestimmt. Das stand auch auf dem Schild, mit dem Petra Clemens jetzt drei Ensemble-Mitglieder durch die Fußgängerzone begleitete. Dort kamen sich die Menschen an einigen Stellen deutlich näher als die gesunde Empfehlung, stellten die Schauspielschülerinnen fest. Die hatten sich zuvor gut auf eine humorvolle Aktion auf der Straße vorbereitet – immerhin eine Möglichkeit Kontakt zu halten mit möglichen Theaterbesuchern. An Bauhaus-Figuren aus Oskar Schlemmers triadischem Ballett erinnerten die Fantasie-Kostüme, mit denen sie sich den Weg durch die Einkäufer bahnten. Annika Schaper war in eine Wolke aus bunten Luftballons gehüllt, um Abstand zu wahren. Hannah-Lena Thomé und Lisa Birnkott hatten sich spezielle Kostüme als Abstandshalter gebaut und aus Zollstöcken, beziehungsweise Reifrock mit kleinen Ballonhunden an den Enden das geforderte Maß vorgegeben. Der Gang vom Theater in die Stadtmitte erwies sich als gar nicht so einfach. Die Breite des Bürgersteigs reichte jedenfalls nicht immer aus.

Info Vorbereitung für die Schauspiel-Hochschule Die Einrichtung Das Junge Theater Leverkusen, Karlstraße 9a, in Opladen versteht sich als künstlerischer Ausbildungsbetrieb und bereitet Ensemblemitglieder auf die Bewerbung an Schauspiel-Hochschulen vor.

An normale Proben, Aufführungen und an die gewohnte Ausbildung ist derzeit im Jungen Theater natürlich nicht zu denken. „Wir beschränken uns derzeit auf Monologe und Solostücke“, erzählt Petra Clemens, „wie vermutlich jedes Theater dieser Erde.“ Beides ist bei Eins-zu-eins-Betreuung immerhin machbar. Aber schon bei zwei Menschen auf der Bühne funktionieren die für expressives Sprechen empfohlenen sechs Meter Abstand nicht mehr. „Das widerspricht komplett meiner Philosophie was Theater ausmacht“, sagt sie.

Allerdings wolle sie auch nichts erzwingen. Deswegen hat das Junge Theater Leverkusen in diesem Frühjahr auch auf das Vorsprechen verzichtet, es werden derzeit keine neuen Ensemble-Mitglieder aufgenommen. Allerdings könnte sich der aktuelle Bestand von 13 Mitgliedern in den nächsten Monaten reduzieren, wenn einige an professionellen Ausbildungsstätten aufgenommen werden. Manche Hochschulen beginnen zwar gar keinen Jahrgang und haben das Bewerbungsverfahren abgebrochen, andere haben das Vorsprechen auf online umgestellt. Bewerber müssen ihre Monologe aufzeichnen und einsenden.