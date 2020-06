Corona aktuell : Zahl der akut Infizierten halbiert

Leverkusen Immer mehr Covid-19-Patienten werden gesund. Das senkt die Zahl der akut Infizierten deutlich. Derzeit sind es nur noch sechs. Das THW nimmt ab Donnerstag, 18. Juni, den Betrieb wieder auf.

Fälle Die Zahl der aktuell infizierten Leverkusener hat sich zwischen Freitag und Sonntag halbiert. Waren es am Freitag noch zwölf, so meldet die Stadtverwaltung am Sonntag sechs akut Infizierte, ebenso viele wie am Vortag. Ausschlaggebend ist der Anstieg der Zahl der Genesenen. Insgesamt haben sich in Leverkusen 242 Menschen infiziert, 231 davon sind inzwischen genesen, fünf Menschen starben.