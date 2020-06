Achtung, Satire! : Neue Kunst im Park? Spektakuläre Schloss-Boxen

Leverkusen Bei einem Spaziergang durch den Schlosspark rund um das derzeit geschlossene Museum fallen schnell die fünf RMCB (Raw-Material-Collection-Boxen) auf. Sie weisen eine spektakuläre Buntheit auf, beeindrucken durch kraftvolle, geradezu futuristisch-zeitlose Formensprache.

Vor allem korrespondiert die geschickte Platzierung und Reihung der Boxen am Hauptgebäude (Höhe Aufzug-Eingang, unter anderem für Menschen mit Behinderung) einzigartig mit den im Park verteilten Kunstwerken. Der Kontrast fasziniert: hier eckig, dort rund oder ballonartig aufgeblasen und hoch im Baum hängend. Ein wirklich zeitgenössisches Arrangement, das wohl an anderen Museen so nicht zu finden ist. Ein Alleinstellungsmerkmal besonderer Güte. Unerreicht dazu die Markierungen „Gartensaal“.