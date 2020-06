Weltweiter Protesttag : Gegen Rassismus gemeinsam auf die Knie

Leverkusen Unter dem Motto „Vielfalt gegen Rassismus“ haben am Samstag rund 120 Teilnehmer auf dem Rathausvorplatz demonstriert. Hintergrund ist der gewaltsame Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai in den USA.

Das Bündnis „Leverkusen ist bunt“, ein Zusammenschluss von Aktivisten aus Leverkusener Parteien, Kirchen, Vereinen und Verbänden, hatte zu der Kundgebung aufgerufen, die sich in weltweite Proteste an dem Tag einfügte. Gemeinsam fielen die Demonstranten, unter ihnen auch Oberbürgermeister Uwe Richrath, auf die Knie, als Zeichen der Solidarität mit den „People of Color“ in den USA und deren Protest gegen Präsident Trump. Organisator Keneth Dietrich hatte Redner eingeladen wie die junge Schwarze Grace Epolo und den Vorsitzenden des Leverkusener Integrationsrats Sam Kofi Kyantakis. Der reckte eine achtseitige Liste mit Menschen in die Höhe, die seit 1996 in Deutschland ihr Leben durch rassistische Gewalt verloren haben. Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Black lives matter“ oder „I can’t breathe“, die letzten Worte von George Floyd, bevor er unter dem Knie eines Polizisten das Bewusstsein verlor.