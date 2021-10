1700 Jahre jüdisches Leben : Stadt Leverkusen organisiert Aktionen gegen Antisemitismus

Leverkusen Stadt Leverkusen beteiligt sich mit Vorträgen, Lesungen, Kunst und Diskussionen. Auch Schulen sind eingeladen, sich über eine App zu beteiligen.

In diesem Jahr werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Auch die Stadt Leverkusen beteiligt sich an Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus. Diese sind ein gemeinsames Projekt der Amadeu Antonio Stiftung und des Anne Frank Zentrums. Sie enden rund um den 9. November (Jahrestag der Novemberpogrome 1938).