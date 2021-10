Fußball, Landesliga : Schlebusch und Spich teilen sich die Punkte

Leverkusen In einem intensiven Spiel verpasst Landesligist SV Schlebusch durch ein Last-Minute-Gegentor den Sieg. Trainer Stefan Müller ist dennoch nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams.

Leverkusen Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – 1. FC Spich 2:2 (0:1). Die Ereignisse überschlugen sich in der Schlussphase. Sebastian Bamberg erzielte in der 89. Minute den Treffer zum 2:1 – und die Schlebuscher Fußballer wähnten sich auf der Siegerstraße in diesem wichtigen Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Spich. Doch die Freude sollte nur kurz anhalten, denn rund 120 Sekunden später glichen die engagiert auftretenden Gäste zum 2:2 aus. Vorausgegangen war ein Fehlpass im Mittelfeld, den die Spicher eiskalt bestrafen.