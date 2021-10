Fußball, Bezirksliga : FCL kann Rozics Eigentor nicht mehr ausgleichen

Leverkusen Der FC Leverkusen verliert unglücklich in Frielingsdorf und steht nun bei drei Niederlagen in Serie. Die jüngste Bilanz lässt das Ziel, in die Landesliga aufzusteigen, in weite Ferne rücken.

Saif-Eddine Ayadi vergab in der sechsten Minute in aussichtsreicher Position, auch Michael Urban hatte nach einer halben Stunde den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Herwin Mambasa (55.) und Vincenzo Bosa (65.) tauchten außerdem auch noch vielversprechend vor dem gegnerischen Kasten auf, doch dem Favoriten sollte an diesem einmal mehr gebrauchten Nachmittag einfach kein Treffer gelingen. Das lag zum einen an der fehlenden Präzision im Abschluss, in manchen Szenen aber auch an fehlendem Glück. So muss sich der FCL allmählich ernsthaft fragen, ob das offensiv formulierte Ziel, in die Landesliga aufsteigen zu wollen, nicht vielleicht doch etwas hoch gegriffen war – und Tsaprantzis steht vor der schwierigen Aufgabe, seine Mannschaft nach dem Negativlauf wieder in die Spur zu bringen, um die Wende zu erreichen.