Handball, 3. Liga : Leichlinger TV erlebt Debakel in Krefeld

Leichlingen Die Drittliga-Handballer aus Leichlingen können den Ausfall ihrer Leistungsträger nicht kompensieren und verlieren 20:40 beim klaren Favoriten. „Es hat rein gar nichts funktioniert“, sagt Co-Trainer Achim Symannek.

Es gibt erwartbare Niederlagen, die wehtun, aber schnell abgehakt sind. Und es gibt erwartbare Niederlagen, die das Erwartete noch deutlich übertreffen – und sich in den Köpfen festsetzen. Eine solche erlebten die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV beim Ligafavoriten HSG Krefeld . Das demütigende 20:40 (10:16) dokumentierte schonungslos, dass der Kader des LTV zwar groß, in der Breite aber nicht gleichwertig besetzt ist.

Nie kam auch nur ein Hauch von Spannung in der Glockenspitzhalle in Krefeld auf. Zu chancenlos war der LTV von Trainer Lars Hepp. 25 der 40 Krefelder Tore erzielten in Kevin-Christopher Brüren (9/3), Mike Schulz (7/2), Lars Jagieniak (4) und Maik Schneider (5) offenbar besonders motivierte ehemalige Leichlinger. Dass dem im Sommer umgebauten Gäste-Team personelle Ausfälle das Leben schwer machten, war ein Grund für die Pleite, darf aber nicht als Alibi für die Abreibung dienen. Das sah auch Symannek so: „Wenn uns drei Leistungsträger wegbrechen, dann merkt man die Auswirkungen deutlich, aber das darf keine Entschuldigung sein.“