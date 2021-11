Besuch in der Smart City Ahaus : Was der Stadtgutschein alles kann

Die Gelderner Delegation sammelte auf der „Smart City Tour“ in Ahaus viele Anregungen für digitale Lösungen für die Innenstadt. Foto: Grabowski Foto: Gisela Grabowski

Geldern/Ahaus Gelderns Wirtschaftsförderung und Werbering waren zu Gast in Ahaus. Dort ließ sich die Delegation erklären, wie sich mit Hilfe einer App und eines QR-Codes rund um die Uhr vor Ort einkaufen lässt oder wie man Essen und Getränke bestellt.

Dass der QR-Code auf dem Stadtgutschein Geldern mehr kann als Beträge centgenau abrechnen, wussten Vertreter der Gelderner Wirtschaftsförderung und Mitglieder des Werberings schon. Welche Möglichkeiten er darüber hinaus zu bieten hat, ließen sie sich nun von der Partnerfirma Tobit Software aus Ahaus im Rahmen einer Hightech-Exkursion vor Ort demonstrieren.

Ein Shop, der an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet hat und ohne Personal auskommt? In Ahaus kein Problem. Die Chayns-App, die kostenlos angeboten wird, fungiert dabei als Türöffner. Mit ihr hatte man zu Beginn der Pandemie kurzfristig die Kontaktverfolgung in Geldern organisiert, um das lästige Ausfüllen von Kontaktbögen in den Geschäften zu umgehen. Im Laden lässt sich dann mit der App der QR-Code der Ware scannen. Zur gleichen Zeit wird der Betrag von dem Guthaben des Stadtgutscheins abgebucht.

Mittags besuchte die Delegation ein Restaurant. Dass sich die Speisekarte per QR-Code abrufen lässt, ist in Pandemie-Zeiten nichts Neues mehr. In Ahaus geht man aber noch einen Schritt weiter und bestellt auch sein Essen und seine Getränke per QR-Code. Ein Lokal, das keine eigene Küche hat, kann sich so zum Beispiel die Speisen aus den umliegenden Restaurants liefern lassen. Sogar ein alteingesessenes Hotel funktioniert ohne Personal: Die App ersetzt den Türöffner. Außerdem lassen sich alle möglichen Funktionen im Hotelzimmer regeln – so kann sie die Fernbedienung ersetzen oder Licht und Vorhänge steuern. Im Park lassen sich mit der App und dem Stadtgutschein Spielzeuge für den Sandkasten leihen oder ein Fahrrad oder Ruderboot mieten. Besonders beeindruckt zeigte sich die Gruppe, als man per App eine ganze Disco mit mehreren Dancefloors aktivierte und sich Licht, Musik und Garderobe ebenfalls über die App steuern ließen. Auch Impf- und Testtermine lassen sich mit ihrer Hilfe regeln.

„Sie haben ein Problem, wir finden die Lösung“, erklärte Jörg Strickling von Tobit-Software im Abschlussgespräch. Gerd Lange, Geschäftsführer des Werberings, freute sich über die Anregung: „Sicherlich wird man nicht alles in Geldern umsetzen, was man in Ahaus gesehen hat. Aber auf jeden Fall weiß man nun, wie manches Problem mit überschaubarem Aufwand gelöst werden kann.“

(RP)