Fußball-Kreispokal : Viktoria Goch zieht kampflos ins Viertelfinale ein

Kreis Kleve Arminia Kapellen-Hamb tritt nicht gegen den Bezirksligisten an. Das Derby zwischen Siegfried Materborn und dem SV Rindern schließt die Runde ab.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat im Pokalwettbewerb des Kreises Kleve/Geldern kampflos die Runde der letzten Acht erreicht. Arminia Kapellen-Hamb tritt nicht zu seinem für den heutigen Mittwoch angesetzten Achtelfinal-Heimspiel gegen die Viktoria an. Der Grund: Der personell derzeit arg gebeutelte A-Kreisligist kann keine Mannschaft für die Partie stellen.

„Wir hätten nur mit neun Akteuren unseres Kaders antreten können. Denn neben den Spielern, die ohnehin verletzt oder erkrankt ausgefallen wären, hätten wir auch noch Akteure ersetzen müssen, die während der Woche aus beruflichen Gründen oder wegen des Studiums nicht zur Verfügung stehen“, sagte Marcel Lemmen, Trainer der Alemannia. Deshalb habe es keine Alternative zum Verzicht auf die Begegnung gegeben. „Mir tut das leid, weil wir gerne gespielt hätten. Doch Vorrang hat für uns nun einmal der Abstiegskampf in der Kreisliga A“, so Lemmen. Er steht mit seiner Mannschaft in der Gruppe zwei mit nur zwölf Punkten auf dem drittletzten Platz.