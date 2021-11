Vorstand soll entlastet werden : Umbau beim Werbering Nieukerk

Sind sich sicher, dass das Moonlight-Shopping trotz Corona und Baustelle stattfinden kann: Oliver Preuss, Dirk Langer, Nicole Thissen, Bianca Spandick und Harald Giese. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Mit neuen Strukturen soll der Vorstand entlastet werden. Es gab eine große Bereitschaft zur Mitarbeit in den Teams. In der Adventszeit gibt es neben der Weihnachtsverlosung mit dem Moonlight-Shopping ein neues Angebot.

Der Lockdown, die unterschiedlichen Corona-Regeln, die Großbaustelle im Einkaufsbereich: Der Einzelhandel in Nieukerk hat kein leichtes Jahr hinter sich. Doch unterkriegen lassen sich die Gewerbereibenden, die in der starken Gemeinschaft Werbering Nieukerk organsiert sind, keinesfalls. Ganz im Gegenteil. Ganz nach dem Motto „Jetzt erst recht“ gehen sie mit einer neuen Veranstaltung in die Adventszeit: Am Freitag, 10. Dezember, laden die Geschäfte zum Moonlight-Shopping ein.

Die Geschäftsleute freuen sich auf den Besuch ihrer Kunden in adventlicher Stimmung. Von 18.30 bis 22 Uhr tauchen besondere Licht-Installationen die Häuser an der Krefelder Straße in Nieukerk in stimmungsvolles Licht. Vielleicht kommen die Besucher sogar tanzend ins Geschäft: Denn es gibt auch die Kopfhörerparty „Silent Disco“. In der Volksbank-Zweigstelle kann man sich gegen ein Pfand den Kopfhörer holen, auf drei Kanälen gibt es dann Musik zum Mitgehen – von rockig weihnachtlichen Klängen über Schlager bis zur Musik der 80er und 90er Jahre.

Info Lob für die Arbeiten an der Krefelder Straße Zwischenbilanz Äußerst zufrieden ist man im Werbering mit dem Fortgang der Arbeiten an der Krefelder Straße. Das Unternehmen gehe gut auf die Belange der Geschäfte ein. Jetzt hofft man, dass auch nach dem ersten Bauabschnitt alles wie geplant weitergehen kann. Dann könnten die Arbeiten, auf die man als Werbering lange gedrängt habe, im Frühjahr abgeschlossen sein.

Auf dem Gelände des Landgasthofs Wolters an der Sevelener Straße 15 wird am gesamten Wochenende ein kleiner Adventsmarkt die Gäste kulinarisch und natürlich Getränke-technisch verwöhnen.

Zudem hat der Nieukerker Werbering wieder eine große Weihnachtsverlosung organisiert. Jeder Kunde erhält in den Geschäften eine Karte, die – adressiert und rechtzeitig in die Lostrommel eingeworfen – zu einem Glückslos werden kann. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine von zehn, 20, 50, 100 und sogar zweimal 500 Euro, einzulösen in den Mitgliedsgeschäften. Schon zur Zwischenziehung am 6. Dezember in der Volksbank gibt es die Aussicht auf einen Einkaufsgutschein von 500 Euro. Bei der Schlussziehung gibt es neben den vielen kleineren Werten nochmals einen Gutschein über 500 Euro zu gewinnen. Die Schlussziehung findet am Montag, 20. Dezember, in der Volksbank an der Niers statt.

Einen Nikolausmarkt gibt es Corona- und baustellenbedingt in Nieukerk in diesem Jahr nicht, aber zu Nikolaus kommen die Kinder in Nieukerk nicht zu kurz. Der Werbering wird rund 300 Geschenktüten mit Leckereien zu den Nieukerker Kindergärten Rumpelstilzchen, Drachenschnur, St.-Johannes- und St.-Raphael-Kindergarten bringen.

Und 2022 soll es dann mit neuem Schwung endlich wieder die traditionellen und überaus erfolgreichen Veranstaltungen geben. Das Webermarktfest ist für das Wochenende 14. und 15. Mai geplant. Am 16. Oktober soll es dann wieder ein Oktoberfest mit dem Bobby-Car-Rennen, das das von Tierschützern kritisierte Ferkelrennen abgelöst hat, geben. „Dann wollen wir auch die Sanierung und Umgestaltung der Krefelder Straße richtig feiern“, so Werbering-Vorsitzender Harald Giese.

Für diese Herausforderungen hat sich der Werbering neu aufgestellt. Harald Giese hatte schon seit langem gesagt, dass nach 25 Jahren Werbering-Arbeit ein Wechsel anstehen müsste. Dass sich nun so viele bereit erklärten, mitzuarbeiten, erfüllt ihn mit großer Freude. „Das Werbering-Schiff darf nicht untergehen“, habe er sich immer gewünscht. Und er sieht den Verein auf bestem Weg. Er wurde wie sein Stellvertreter Ralf Berrischen bis 2023 wiedergewählt, um den Übergang auf den neuen Vorstand zu unterstützen. Bianca Ehrlich ist als 2. Vorsitzende bis 2024 im Amt.

Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren Kassierer Olaf Scholten und Schriftführerin Nicole Thissen. Und mit Anke Geerkens, Bianca Spandick, Dennis Janssen, Simon Bausdorf, Christian Vierkötter, Sascha Siemkes und Andreas Bigge wurden einige neue Beisitzer gewonnen.

Damit nicht alle Arbeit auf dem Vorstand lastet, wurde eine neue Struktur festgelegt. Es gibt die Teams Media, Festival und Control mit jeweils einem Teamleiter. Team Media mit Dirk Langer als Teamleiter kümmert sich unter anderem um Mediengestaltung und Flyer, die Social-Media-Aktivitäten des Werberings und die Pressearbeit. Das Team Festival mit Oliver Preuss bereitet die Veranstaltungen mit allen Detailaufgaben vor. Das Team Control mit Harald Giese an der Spitze organsiert die klassischen Kernaufgaben der Vereinsarbeit von den Finanzen bis zur Vorbereitung der Versammlungen. „In den kleinen Teams können wir schneller zu Ergebnissen kommen, als wenn alles im Gesamtvorstand besprochen wird“, so Oliver Preuss.