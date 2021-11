Booster-Offensive : Neun weitere Impftermine im Kreis Kleve freigegeben

Kreis Kleve Die Nachfrage nach den Corona-Impfungen im Kreis Kleve ist groß. Nun werden neun zusätzliche Termine angeboten. Ein Überblick, wo wann geimpft wird und wie man einen Platz erhält.

Am Mittwoch 1. Dezember, wird von 14 bis 20 in Emmerich-Vrasselt, Saal Slütter, Dreikönige 6, geimpft. Am Sonntag, 5. Dezember, von 9 bis 15 Uhr im Konrad-Adenauer-Gymnasium Kleve-Kellen, Köstersweg 41. Am Dienstag, 7. Dezember, von 14 bis 20 Uhr in der Gaststätte Lettmann, Mühlhoffstr. 18 in Uedem. Am Mittwoch, 8. Dezember, von 14 bis 20 Uhr in der Bürgerhalle Herongen, Leuther Strasse 40. Am Donnerstag, 9. Dezember, 14 bis 20 Uhr in Frankys Wirtshaus, Bruchstr. 18 in Wachtendonk. Am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 15 Uhr in der ehemaligen Gaststätte/Pension Peters, Dorfstraße 53, in Twisteden. Am Sonntag, 12. Dezember, von 9 bis 15 Uhr im Bürgerforum Geldern, Issumer Tor 36. Am Mittwoch, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, im Kolpinghaus, Sonderwykstraße 10 in Emmerich-Elten. Am Sonntag, 19. Dezember, 9 bis 15 Uhr, im Konrad-Adenauer-Gymnasium Kleve-Kellen, Köstersweg 41.