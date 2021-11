Kavarinerstraße in Kleve : Boutique mitten im Lockdown eröffnet

Von links: Mitarbeiterin Heike Bohlen und Inhaberin Katarina Bröcking empfingen Bürgermeister Wolfgang Gebing und Wirtschaftsförderer Joachim Rasch. Foto: WTM Kleve Foto: Finy Fashion

Kleve Vor fast einem Jahr und noch mitten im Lockdown hatte sich in dem ehemaligen Ladenlokal von LineaE in der Kavarinerstraße 9 eine Nachnutzerin eingefunden. Mit Finy Fashion wagte Katarina Bröcking den Sprung in die Selbstständigkeit.

In dem Verkaufsraum finden Frauen weiterhin eine Auswahl an Outfits und die dazu passende Mode-Beratung. Bei dem gemeinsamen Unternehmensbesuch von Bürgermeister Wolfgang Gebing und Wirtschaftsförderer Joachim Rasch erzählt die Inhaberin Katarina Bröcking: „Viele haben mich für verrückt erklärt, in dieser unsicheren Pandemie-Zeit ein Geschäft zu eröffnen, aber es war das Beste, was ich tun konnte.“ Sie wagte den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnete die kleine aber feine Modeboutique „Finy Fashion“ in der Klever City. „Es wäre doch schade gewesen, wenn wir den tollen Frauen aus Kleve und Umgebung die Möglichkeit genommen hätten, lokal zu shoppen“, so die Inhaberin.

Der ursprünglich aus Goch stammenden Geschäftsfrau liegt der Einzelhandel im Blut. Schon die Eltern besaßen ein Modegeschäft, wodurch sie bereits in der Kindheit an den Einzelhandel herangeführt wurde. Später sammelte sie weitere Erfahrungen in großen Städten wie Berlin, Köln und Düsseldorf, bevor es sie wieder zurück in ihre Heimatregion verschlug.

Die Händlergemeinschaft der Kavarinerstraße habe sie bereits sehr herzlich aufgenommen und sie wünsche sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und weiteren Händlern zum Wohle einer attraktiveren Innenstadt.

„Wir sind dankbar für diese weitere Bereicherung der Klever Innenstadt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. „Es ist erfreulich, dass auch unter den aktuellen schweren Bedingungen der Corona-Pandemie Unternehmerinnen und Unternehmer eine Neueröffnung wagen“, ergänzte Joachim Rasch. Sie wünschten Katarina Bröcking weiterhin viel Erfolg.

(RP)