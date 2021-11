72 Kunsthandwerker stellen aus : Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland mit 2G

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland lockt durch seine ganz besondere Atmosphäre stets tausende Besucher von nah und fern. Foto: Timo Güdden

Bedburg-Hau-Moyland Der Moyländer Kunsthandwerkermarkt öffnet vom 8. bis 12. Dezember seine Pforten. Er umfasst 97 Hütten, davon 72 Kunsthandwerker. Die Anzahl der Aussteller wurde wegen Corona bewusst reduziert. Eintritt nach „2G“-Regel.

In diesem Jahr wird der beliebte Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland zwar unter etwas anderen Bedingungen über die Bühne gehen. Aber – und über diese Nicht-Selbstverständlichkeit freuen sich alle Beteiligten – er findet statt. Vom 8. bis 12 Dezember öffnet der Kunsthandwerkermarkt seine Pforten, für bis zu 5000 Besucher gleichzeitig.

„Wir haben die Anzahl der Aussteller im Vergleich zu 2019, als der Weihnachtsmarkt zuletzt stattfand, bewusst reduziert. In der Corona-Pandemie wollen wir so für größere Abstände zwischen den Buden sorgen und dazu beitragen, dass Sicherheitsabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden können“, sagt Anastasia Kufeld, die den 23. Moyländer Weihnachtsmarkt für die Gemeinde Bedburg-Hau organisiert. Das Angebot umfasst diesmal 97 Hütten (zum Vergleich: 2019 waren es 130), davon 73 Kunsthandwerker (2019: 105).

In den liebevoll geschmückten Buden finden sich Keramik- und Porzellanprodukte, Schmuck, Lederwaren, Hüte, Taschen, Filzobjekte, Web- und Papierarbeiten, Nützliches aus Holz und aus geschmiedetem Eisen sowie vieles mehr. Diverse Aussteller halten dem Markt seit mehr als 20 Jahren die Treue, aber 2021 sind auch einige neue Anbieter hinzu gekommen. Dazu zählt Anja Roth, die Kerzen aus Stearin herstellt – diese gelten als nachhaltig und sind auch für Allergiker geeignet. Jürgen Jozwiak fertigt Holzkrippen und Adventsholzartikel etwa aus Treibholz. Christel Röhrich bietet unter dem Produktnamen „Coole Fellnasen“ Zubehör für den Vierbeiner an, auf Wunsch auch individuell mit dem Namen des Haustieres versehen. Die Goldschmiedin Hildegard Püttgen produziert Schmuck-Stein-Design-Stücke. Sie sagt: „Ich konnte im vorigen Jahr keine Weihnachtsausstellung machen. Nun möchte ich mit meinen Werken den Besuchern ein Stück Lebensfreude in dieser schwierigen Zeit schenken.“ Natürlich nicht fehlen dürfen zahlreiche süße und herzhafte Speisen, Glühwein, Punsch und Jagertee.

Mehr als 200 ehrenamtliche Unterstützer helfen mit, das Erlebnis Moyländer Weihnachtsmarkt auch in Corona-Zeiten zu einem Genuss zu machen. Im Gegenzug unterstützt der Kunsthandwerkermarkt karitative Vereine und Organisationen wie den Offenen Ganztag St. Markus in Bedburg-Hau mit seinem Recycling-Projekt und den Rotary Club Kreis Kleve. Am Freitag, Samstag und Sonntag singt der a-Cappella-Chor der Sing Out Kulturbrücke aus Emmerich jeweils zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr an verschiedenen Plätzen Weihnachtslieder. Der Nikolaus besucht an diesen Tagen ebenfalls den Markt und verteilt kleine Geschenke an die Kinder im Park.