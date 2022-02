Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Viele Neuinfektionen erhöhen Inzidenz

Kreis Mettmann Fast 1450 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Das lässt den Inzidenzwert steigen. Der Kreis korrigiert zugleich die Todesfallzahl.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 6413 Infizierte erfasst, 1354 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 609 (+142; 151 neu infiziert), in Haan 427 (+93; 101 neu), in Heiligenhaus 309 (+74; 77 neu), in Hilden 707 (+152; 161 neu), in Langenfeld 751 (+127; 158 neu), in Mettmann 581 (+98; 110 neu), in Monheim 532 (+96; 102 neu), in Ratingen 916 (+209; 216 neu), in Velbert 1180 (+326; 334 neu) und in Wülfrath 401 (+37; 38 neu).