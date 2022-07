Zukunft im Gesundheitswesen : Positives Fazit nach erstem Gelderner Gesundheitstag

Die Organisatoren waren zufrieden mit dem Gesundheitstag in Geldern. Foto: Stadt Geldern Foto: Stadt Geldern

Geldern Die Gelderner Pflegeschule MaxQ. hatte zusammen mit der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter zu einem Berufsorientierungstag eingeladen, um sich über die vielfältigen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich zu informieren.

Gutes Wetter, viel Zulauf und gute Stimmung bei allen Gästen und Ausstellern – die Organisatoren des ersten Gelderner Gesundheitstags waren sich einig: „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, sagt Claudia Claßen, Leiterin der Gelderner Pflegeschule MaxQ. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und dem Jobcenter des Kreises Kleve am Standort Geldern hatte sie die Veranstaltung, die auf dem Gelände der Pflegeschule MaxQ. an der Friedrich-Spee-Straße stattfand, ins Leben gerufen.

Ziel war es, über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Gesundheitsbereich hinzuweisen. Ob Aus-, Fort- oder Weiterbildung, Studium oder Umschulung – für all diese Bereiche standen neben den drei Organisatoren am Berufsorientierungstag fachmännische Ansprechpartner vieler Arbeitgeber und Hochschulen aus dem Gesundheitswesen vor Ort zur Verfügung, berichtet die Stadt Geldern. Insgesamt hatten sich mehr als 20 Firmen und Organisationen als Partner der Veranstaltung angemeldet. „Für die Aussteller war der Gesundheitstag eine tolle Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen“, merkt Claudia Claßen an.