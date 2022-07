Antrag an den Bürgermeister : Grüne wollen zwei Sozialarbeiter für die Schulen

Geldern Die Corona-Pandemie hat auch in Geldern bei vielen Schülern für Probleme gesorgt, meinen die Grünen. Sie fordern daher professionelle Unterstützung für die Mittelstufe.

Die Grünen haben jetzt in einem Antrag an Bürgermeister Sven Kaiser gefordert, zwei Sozialarbeiter für die Schulen einzustellen. Verschiedenste wissenschaftlichen Untersuchungen würden belegen, dass Kinder und Jugendliche die Hauptverlierer der Corona-Pandemie seien, meint die Fraktion der Grünen im Gelderner Rat. Einen explosionsartigen Anstieg psychischer Probleme wie Depressionen, Suizidgefährdung oder Verlustängste würden auch die kinderärztlichen und kinderpsychologischen Betreuungsangebote in und um Geldern melden.

„In den Schulen schlägt sich dies unter anderem nieder in massiver Zunahme von beispielsweise Schulangst und Schulunlust sowie von Verhaltensauffälligkeiten in- und außerhalb des Unterrichts“, heißt es in dem Antrag der Grünen. So werde von zunehmenden Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationslücken, abnehmenden Frustrationsschwellen oder steigender Gewaltbereitschaft an Gelderner Schulen ebenso wie im gesamten Bundesgebiet berichtet. Gleichzeitig seien viele Elternhäuser immer weniger in der Lage, ihren Kindern den nötigen Halt und die Unterstützung zu bieten, weil sie selbst mit Krisen- und Existenzängsten zu kämpfen haben.