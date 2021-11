Gemeinschaftsaktion von Unternehmen in Geldern und Straelen : Ein Geldern-Glas für Weinliebhaber

Gemeinschaftsaktion von Unternehmen in Geldern und Straelen

In gemütlicher Runde wurde in Pont das neue Geldern-Weinglas vorgestellt und auf den guten Gechmack getestet. Foto: Veltjens

Pont Die Firmen Bücher Keuck aus der Landlebenstadt, Porzellan Hermans aus Straelen und Viniazzi aus Pont haben das neue Weinglas vorgestellt.

Die Künstlerin hatte im vergangenen Jahr bereits das Straelener Weinglas geschaffen. Es kam so gut an, dass die Auftraggeberin Doris Bonnes-Valkyser ihre Kooperationspartnerin Mirjam Keuck-Grönheim ansprach, um eine Gelderner Edition zu kreieren. Neben dem Straelener Feinkosthändler Bernd Heußen von Straelemann holten die beiden Unternehmerinnen den Weinhändler und Winzer Gianluca Antoniazzi aus Pont als vierten Kooperationspartner an Bord, um passend zu Weinglas und Weinliteratur hochwertige Weine sowohl aus Straelener als auch Gelderner Hand anzubieten.